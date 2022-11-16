الزراعة: انطلاق الاجتماع الأول للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، لزراعة 7000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عمل تجمعات إرشادية في كل المحافظات وزراعة أحدث الأصناف المتميزة على مصاطب لتوفير أكثر من 25 في المائة من التقاوى ومياه الري مع تشجيع المزارعين على زراعة القمح وعمل الندوات الإرشادية لأيام الحقل وأيام الحصاد مع تقديم الدعم الفني اللازم.

وأضاف تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية أن هذه الحملة تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتورة هنية الإتربي المدير التنفيذي لمكون دعم البحوث التطبيقية والحملات الإرشادية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية أن معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط الأصناف الجديدة عالية المحصول المتحمل للتغيرات المناخية وتوفير التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاج من القمح وتوفير تقاوي الأساس للأصناف الجديدة ليتم إكثارها وتوزيعها على المزارعين.