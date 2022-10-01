الزراعة: انطلاق أول مهرجان للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم

تشرف وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية على تنظيم أول مهرجان للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم نهاية الشهر الجاري، وذلك بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن المهرجان تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال مشروعي الابتكار الزراعي ومشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 27-28 أكتوبر الجاري.

وأضاف التقرير أنه سيتم انتقاء الشركات والعارضين من بين جميع الأسماء المتقدمة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من النباتات والجذور للعطور والطب نحو مليار و985 مليون جنيه “132 مليون و339 ألف دولار”.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الصادرات المصرية من النباتات العطرية في شهر سبتمبر الماضي نحو 251 مليون و310 ألف جنيه “16 مليونا و754 ألف دولار”، بينما كانت 244 مليون و230 ألف جنيه “16 مليونا و282 ألف دولار” في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 7 ملايين و80 ألف جنيه “472 ألف دولار”.

ووفقا لأحدث بيان لنشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء، فقد كانت واردات نباتات وجذور العطور ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 158 مليونا و522 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 146 مليونا و923 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020.