الزراعة: انخفاض واردات الثوم الصيني في يناير 2020

أصدرت وزارة الزراعة تقريرا عن إجمالي واردات الثوم من الصين خلال شهري يناير وديسمبر 2018 و2019 و2020 .

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعية أن حجم واردات مصر من الثوم في يناير 2018 سجل 3231 طنا انخفض إلى 781 في يناير 2019 بنسبة انخفاض تزيد عن 75% مقابل 115 طن في يناير 2020 بنسبة انخفاض 95 % عن 2018 .

ولفت “التقرير” الذي حصلت “المال ” على نسخة منه أن حجم واردات مصر من الثوم الصيني في ديسمبر 2018 سجل 202 طن وفي ديسمبر 2019 سجل 221 طنا .

وكان فيروس الكورونا قد تفشي في الصين خلال الفترة الماضية وسجلت حالات الوفيات الناتيجة عن الفيروس الي ما يزيد عن 800 حالة وآلاف الإصابات، كما انتقل الفيروس إلى فرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وكما توقف حركة النقل الجوي من وإلى الصين .

وأكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات سابقة له، أن الصادرات الزراعية المصرية للصين سوف تتأثر بعد انتشار فيروس كورونا.

وتوقع عادل الغندور – مصدر زراعي – انخفاض الصادرات المصرية بنسب تتراوح من 30%، إلى 40 % للصين بنهاية العام في ظل الإجراءات الصعبة الحالية التي تتخذها الصين.

وأوضح الغندور أن الشحن عبر المطارات توقف بشكل تام ولا يزال الشحن البحري يسيير ببطء لافتا إلى أن هناك حالة توقف شبه تام فيما يتعلق بمجال الصادرات الزراعية المصرية رغم الجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس التصديري، وجمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية خلال السنوات الماضية لفتح الأسواق الصينية أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية .

وأشار إلى أن صادرات مصر السنوية للصين تصل لنحو 250 ألف طن من مختلف محاصيل الخضر والفاكهة، وإلى أن مصر تطمح للمزيد من الصادرات الزراعية إلى الصين قبل انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق الصينية.