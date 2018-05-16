الزراعة: انخفاض مساحة الأرز المزروعة إلى 850 ألف فدان

الصاوي أحمدبلغت مساحة الأرز المزروعة حتي الآن 850 ألف فدان في جميع المحافظات، بعد السماح في التوسع في زراعته، في بعض المناطق التي تجود فيها زراعته، وخصوصا المحافظات الساحلية؛ وذلك لحماية الأرز من التملح.وشهدت الفترة الماضية تصاعد ضغوط النواب والمزارعين؛ لزيادة مساحة الأرز، التي حددتها الحكوم

الصاوي أحمد

بلغت مساحة الأرز المزروعة حتي الآن 850 ألف فدان في جميع المحافظات، بعد السماح في التوسع في زراعته، في بعض المناطق التي تجود فيها زراعته، وخصوصا المحافظات الساحلية؛ وذلك لحماية الأرز من التملح.

وشهدت الفترة الماضية تصاعد ضغوط النواب والمزارعين؛ لزيادة مساحة الأرز، التي حددتها الحكومة ممثلة في وزارة الري بـ724 ألف فدان علي مستوي الجمهورية مقابل 1.1 مليون فدان الموسم الماضي.

** تراجع



وأكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة من الأرز الموسم الجاري، انخفضت بقيمة 250 ألف فدان فقط مقارنة مع العام الماضي التي تم تحديدها بـ 1.1 مليون فدان كزراعات مقننة .

وبدأت وزارة الزراعة في تطبيق خطة حكومية لضبط كميات المياه المستخدمة في الزراعة ،من خلال طرح تقاوي أقل استهلاكا في المياه وأعلى أنتاجية وذلك لمحاصيل القمح والذرة والفول والأرز وكذلك قصب السكر وذلك خلال الفترة الماضية وذلك لمجابهة الآثار السلبية لسد النهضة .

ويتم زراعة الأرز عادة في الفترة من أواخر ابريل حتي مايو من كل والحصاد في أواخر سبتمبر .

وأوضح رئيس “جمعية الأصلاح الزراعي “أنه لم يتم منع زراعة الأرز ولكن تم تقليص مساحته بنسب متفاوتة فعلي سبيل المثال الفلاح الذي كان يزرع 5 أفدنة أصبح يزرع 2.5 فدان فقط”.

وأشار إلى أن المحافظات الساحلية والمعرضة لخطر التملح ستنخفض فيها المساحة لما بين 10إلي 15 % فقط ،بينما سترتفع هذة النسبة لـ25 إلي 30% في المناطق داخل عمق الدلتا .

وتتعرض الأراضي في شمال الدلتا للتملح الناتج من تسرب مياه البحر للأرض الزراعية ويكون زراعة الأرز هو العلاج الوحيد لحمايتها لأن المياه تقوم بغسل الأرض وإزابة الأملاح منها .

وأشار “الشراكي ” إلى أن تحديد مساحة الأرز يتم هو دور مشترك بين وزارتي الري والزراعة وذلك لعدة إعتبارات منها المقنن المائي وكذلك حاجة الأراضي لزراعة الأرز وجدوي الزراعة وغيرها .

وبلغت مساحة الأرز الموسم الماضي -المنزرعة فعليا – 1.8 مليون فدان طبقا لبيانات وزارة الزراعة من بينها 700ألف فدان أرز مخالف.

ولكن المساحة المخالفة ستقل كثيرا الموسم الجاري نتيجة تغليط العقوبة إلي الحبس لمدة 6 شهور وكذلك غرامة 20ألف جنيه للفدان الواحد المخالف طبقا لتعديلات قانون الزراعة الذي صدر مؤخرا ومنح صلاحيات واسعة لوزارتي الزراعة والري فيما يخص بحظر زراعة أنواع معينة من المحاصيل الأكثر شراهة للمياه .