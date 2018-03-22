الزراعة: انتهاء مشروع تحسين أنظمة الرى في 260 ألف فدان العام الحالي

سمر السيد قال سمير أبو سليمان، مدير وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستنتهى من مشروع تحسين كفاءة أنظمة الرى وتقليل فاقد المياه فى 260 ألف فدان بـ 10 محافظات، أبرزها: بنى سويف، كفر الشيخ،…

سمر السيد

قال سمير أبو سليمان، مدير وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستنتهى من مشروع تحسين كفاءة أنظمة الرى وتقليل فاقد المياه فى 260 ألف فدان بـ 10 محافظات، أبرزها: بنى سويف، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، قنا، الأقصر، العام الحالي، مشيراً إلى أن المشروع يمثل خطوة تجريبية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.

وأضاف أبوسليمان، خلال فعاليات ورشة العمل التأسيسية لمشروع “دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً”، التى نظمتها منظمة الفاو، اليوم الخميس، أن كفاءة أنظمة الرى فى الأراضى التى عمل بها المشروع كانت لا تتعدى 50%، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 210 ألف فدان حتى الآن، ومن المستهدف الانتهاء من 50 فدانًا المتبقية، العام الجارى.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع كان بتمويل قيمته 200 مليون دولار قروض من مؤسسات دولية كالبنك الدولى، ووكالة التنمية الفرنسية والإيفاد، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض نسبة الفاقد من المياه إلى 80%.