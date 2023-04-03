«الزراعة»: انتخاب مصر نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية للمرة الأولى بالأمم المتحدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأنه تم انتخاب مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة لمدة عامين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة عشرة من هيئة تدابير الصحة النباتية (cpm17) بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة (IPPC) والمنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالعاصمة الإيطالية روما وهو الحدث الذي يجتمع فيه كل رؤساء الحجر الزراعي في العالم.

وقال العطار إنه تم اختيار مصر لهذا المنصب الدولي المهم من بين 184 دولة عضواً بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة حيث وافق جميع الحضور على هذا الاختيار، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء فترة نائب الرئيس فإن مصر سوف تصبح المرشح الأساسي لتكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية.

وأضاف العطار أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعزز من مكانة جمهورية مصر العربية في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي على المستوى الدولي، كما يساعد في سرعة النفاذ للعديد من الأسواق التصديرية المهمة والتي تعرف بصعوبة النفاذ إليها، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في حل العديد من المعوقات امام الصادرات الزراعية المصرية، علاوة على تبادل الخبرات والمشاركة في صناعة القرارات الدولية، إلى جانب ارتفاع مستوى مصداقيه الحجر الزراعي المصري على المستوى الدولي .

والجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة تشغل منصب رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أصبحت رئيسة مجموعة التخطيط الإستراتيجي وممثلة في لجنة المعايير الدولية للصحة النباتية وممثلة في لجنة الخبراء وممثلة في مجموعة خبراء الاتصالات وممثلة في مجموعة خبراء الحاويات البحرية.