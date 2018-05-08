الزراعة: الموافقة على صرف 328 مليون جنيه لصغار الفلاحين

الصاوي أحمدوافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على صرف 312 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 328 مليونا و77 ألف جنيه، لصالح 17 ألفا و707 مستفيدين من صغار المزارعين والمربين والج



الصاوي أحمد

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على صرف 312 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 328 مليونا و77 ألف جنيه، لصالح 17 ألفا و707 مستفيدين من صغار المزارعين والمربين والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وقرر مجلس الأمناء اعتماد صرف 8 قروض ضمن برنامج تنمية قطاع الزراعة بإجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، لتمويل عدد من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتصنيع الألبان، والنهوض بزراعات البساتين، وتطوير مشروعات الري والصرف الحقلي.

ووافق المجلس على صرف 66 قرضا بإجمالي مبلغ 43 مليونا و123 ألف جنيه، ضمن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث يتم من خلالها تمويل مشروعات مدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما بعد الحصاد، ومشروعات التسويق الزراعي، بما يسهم في تحسين دخول مزارعيها، وذلك فضلاً عن صرف 57 قرضا ضمن مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 210 ملايين و915 ألف جنيه، يستفيد منها حوالي 17 ألفا و452 من صغار المزارعين.

وقرر المجلس صرف 20 قرضا ضمن مشروع دعم الخدمات البيطرية، بمبلغ 6 ملايين و7 آلاف جنيه، لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، فضلاً عن صرف 161 قرضا ضمن مشروع تسمين الجاموس بمبلغ 14 مليونا و919 ألف جنيه، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية خاصة في المناطق الريفية.

ومن جهته أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه، لافتاً الى أن تلك القروض يتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.

وأشار البنا الى أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتاً إلى انه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلاً عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلاً عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.

