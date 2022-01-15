اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» تعلن خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي

الإعلان يأتي تكليلًا لجهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.
الصاوي أحمد 2:43 م, السبت, 15 يناير 22 2:43 م, السبت, 15 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي.

وأكد أن ذلك الإعلان يأتي تكليلًا لجهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.

وقال القصير إنه بهذا الإعلان تمضي مصر بخطًى ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية لصناعة الخيول، وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظمة الدولية سبق أن أعلنت أيضًا خلو مصر من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 10-1-2022 فى مصر

يأتي ذلك استكمالًا للنجاحات التي تحققت مؤخرًا باعتماد المنظمة العالمية لعدد 30 منشأة مصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور والذى أسهم فى استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عامًا من التوقف.

وأوضح أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية، وخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تتابع منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول في الإسماعيلية

“القصير” قدم التهنئة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على المستوى العالمى.

وأضاف أن وزارة الزراعة لا تدّخر جهدًا في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المُعدية والوبائية، واتباع الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقًا للمعايير الدولية الصادرة في شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دوليًّا في هذا المجال.

اقرأ أيضا  مشروعات زراعية تنموية بالمحافظة.. و«توشكي الخير» تضم أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

البنك الدولي: مصر مستمرة في تحقيق معدلات نمو جيدة وتوقعات باستمرارها (إنفوجراف)

منتصر محمود 2:51 م, السبت, 15 يناير 22

الحكومة تنفي وضع حد أقصى موحد لضريبة التصرفات العقارية مهما بلغت قيمة العقار

منتصر محمود 2:33 م, السبت, 15 يناير 22

خلال إعلانه عن تفاصيل معرض الذهب.. المصيلحي: «نبيو» هي رمز الحُلي لدى المصريين القدماء

محمد مجدي 1:49 م, السبت, 15 يناير 22

«من 19 إلى 21 فبراير».. وزير التموين يطلق معرض ومؤتمر الذهب «نبيو 2022»

محمد مجدي 12:46 م, السبت, 15 يناير 22

«الضرائب» عن مشروع قانون التصرفات العقارية: ضريبة مقطوعة على عقود تمت قبل مايو 2013

منى عبدالباري 12:32 م, السبت, 15 يناير 22

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يبحث المشاركة في إصدار سندات خضراء بقيمة 340 مليون دولار

سمر السيد 12:29 م, السبت, 15 يناير 22