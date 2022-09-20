الزراعة: المشروعات العملاقة تستوعب العمالة المصرية العائدة من الخارج (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن القطاع الزراعي شهد حجم ضخم من المشروعات العملاقة القومية ولها أثر مباشر في الاقتصاد الكلي و التنمية المجتمعية، مؤكد أن القطاع الزراعي أشد قدرة على جذب العمالة وإتاحة فرص العمل.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضاية دي ام سي، أن الفترة الأخيرة في ظل المتغيرات السياسية كم كبير من العمالة المصرية بدأت في العودة كان لابد من وجود المشروعات العملاقة لاستيعاب تلك العمالة.

وتابع القرش أن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان يتم استصلاحهم، من خلال شركات البنية التحتية وكل ذلك يخلق فرص عمل كبيرة، ثم بعد الانتهاء من ترفيق المرافق الأساسية في المشروع، سيتم البدء في الزراعة، من خلال المزارعين وشركات التعبئة والتغليف وشركات النقل وخلافه.

وأوضح معاون وزير الزراعة، أن منطقة الدلتا الجديدة سنجد فيها كثافة كبيرة من العمالة، مستفيدة من تلك المشروعات العملاقة، وأيضَا المشروعات التي تتم في منطقة سيناء.