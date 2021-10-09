«الزراعة» : المزارع يدرك القيمة الاقتصادية لقش الأرز

لافتة إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه في استخدام الأخشاب المسطحة، الأمر الذي يسهم في تقليل استيراد الأخشاب

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، أن المزارع أصبح يدرك حاليا القيمة الاقتصادية لقش الأرز، وأن له عدد من الاستخدامات الهامة، يأتي على رأسها: استخدامه في تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، لافتًا إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه في استخدام الأخشاب المسطحة، الأمر الذي يسهم في تقليل استيراد الأخشاب.

جاء ذلك خلال عقد لقاء مفتوح بين السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وطارق رحمي محافظ الغربية، حضره عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين، والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا من اجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف محافظات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها حاليًّا، فضلا عن المبادرات التي تتبناها الدولة لتحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأجاب القصير على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات يأتي على رأسها: مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتحول لنظم الري الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الألبان، والمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو.

وتطرق اللقاء الى استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بمحافظة الغربية، بلغت حوالي ٧٧ ألف فدان، تم حتى الآن حصاد ٤١ ألف فدان، بنسبة تصل إلى ٥٣٪ من إجمالي المساحة المنزرعة.

وأضاف عزوز أنه تم إنشاء ١٨ موقعا لتجميع قش الأرز بمحافظة الغربية، وتم تنظيم حوالي ١٥٠٠ نشاط ارشادي يشمل: ندوات ارشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولي الزراعة والموارعين، فضلا عن ايام الحقل وايام الحصاد.

وأشار عزوز إلى أن المنظومة أتت بثمارها ونجحت في القضاء خلال الأعوام الماضية على السحابة السوداء، والحد من تلوث البيئة.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بزيارة إلى محافظة الغربية، تفقد خلالها عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية والبنك الزراعي المصري.