الزراعة: «المركزية لمكافحة الآفات» تتابع محصولي البلح والزيتون في مطروح



أجرى د أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة زيارة إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال مكافحة الآفات، خصوصا في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام في حضور المهندس أحمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة وكذلك مدير عام المكافحة، وتم المرور على عدد من مزارع نخيل البلح والزيتون.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن تلك الجهود تأتي في ظل اهتمام الدولة ووزارة الزراعة بالزراعات التصنيعية ذات القيمة المضافة والتي يعمل بها عدد كبير من المواطنين بطريقة مباشرة عن طريق الزراعة أو بطرق غير مباشرة بالصناعات القائمة عليها وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد مع المزارعين والتعرف على مشاكلهم وحلها، خصوصا صغار المزارعين .

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أهمية مشاركة المزارعين لجهاز المكافحة بالفحص الدائم لحقولهم والإبلاغ عن أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء او الآفات الأخرى من ثاقبات العرجون أو الحميرة لتوجيه الإدارة لعلاجها أولاً بأول، وأيضا على أهمية اتباع العمليات الزراعية والنخلية المناسبة وفي مواعيدها وعدم اهمالها. وشدد “رزق”على أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات، كما أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة في هذا الشأن وطالب مهندسي المكافحة ببذل المزيد من الجهد للحد من آفات النخيل والزيتون والآفات الأخرى.



وقال إن وزير الزراعة دائم التوجيه للعمل بهذه القطعة الغالية من أرض مصر والحفاظ على محاصيلها حيث تعمل جهات الوزارة على ذلك من خلال معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث النخيل ومركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى الدعم الكامل الذي يقدمه لواء خالد شعيب محافظ مطروح في هذا الشأن.