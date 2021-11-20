اقتصاد وأسواق

الزراعة: المركزية لإنتاج التقاوي ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

أعلنت وزارة الزراعة رفع حالة الطوارئ بسبب الامطار
الصاوي أحمد 7:44 م, السبت, 20 نوفمبر 21 7:44 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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قال حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم المرور اليوم على جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها من الأمطار.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن العاملين بالإدارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الآثار الجوية السيئة، وتجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكل قطاعات الوزارة، للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة، التي تشهدها البلاد حاليا وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة.

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بقلم الصاوي أحمد

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