الزراعة: المركزية لإنتاج التقاوي ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

قال حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم المرور اليوم على جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها من الأمطار.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن العاملين بالإدارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الآثار الجوية السيئة، وتجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكل قطاعات الوزارة، للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة، التي تشهدها البلاد حاليا وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة.