«الزراعة»: المجازر استقبلت 20 ألف أضحية خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار استقبال المجازر على مستوى الجمهورية، للأضاحي وذبحها بالمجان للمواطنين، فضلا عن مواصلة كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها العمل، كذلك الحدائق والمتنزهات التابعة لها.

ووفقا لتقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال ايام العيد الثلاثة حوالي ٢٠ الفا و ٣٤٢ اضحية حتى الآن، حيث بلغ اجمالي ما تم ذبحه في اليوم الثالث للعيد حوالي ٤٨٣١ اضحية، تم ذبحها بالمجان تحت اشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الاضحية.

كما اعلنت الوزارة استمرار توافد المواطنين على حدائق الحيوان والاورمان والاسماك، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الاجراءات التي تحد من التكدس بالحدائق، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، لافتة الى ان اجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة بلغ في اليوم الثالث للعيد حوالي ٤٠ الف زائر، حيث بلغ اجمالي ايراداتها في اليوم الثالث حوالي ٢٥٠ الف جنيه.

ومن ناحية اخرى اعلنت غرفة العمليات بالادارة المركزية لحماية الاراضي، ان اجمالي عدد حالات التعدي على الاراضي الزراعية، اليوم، قد بلغ حوالي ٣٥ حالة تعد على مستوى الجمهورية، تم ازالتها بالكامل، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين، كما تواصل الغرفة التواصل مع مديريات الزراعة والادارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه.

وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد، والحفاظ على سلامة الاغذية، حيث اعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ان اجمالي عدد العينات التي تم استقبالها من العملاء واصدار شهادات بنتائجها حوالي ١٧٠٠ شهادة.

وفي سياق متصل أعلن اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مواصلة المجزر الآلي التابع للصندوق بمنطقة النوبارية فتح أبوابه للجمهور والجمعيات الاهلية لاستقبال وذبح الأضاحي، وذلك بعد رفع كفائته، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما انه لأول مرة تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيها الصندوق للبنك الذبيح وفقا لاشتراطات جودة عالية ورقابة صارمة، بالمجزر التابع له، حيث تم تطوير نظام التعبئة والتغليف وفقا لاحتياجات البنك والسوق المحلية.