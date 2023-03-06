الزراعة: اللحوم المستوردة آمنة والدولة تتخذ إجراءات قوية للحفاظ على صحة المواطن (فيديو)

قال المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، يجب أن نكون مطمئنين للإجراءات القوية التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة المواطن، وكل الموضوع أن البرازيل كانت أعلنت ظهور حالة واحدة مصابة بجنون البقر في عجل عمره 9 سنوات.

وأضاف الصياد خلال مداخلة في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه تم تحليل العينة المصابة في معامل كندية والتي اثبتت سلبية العنية وان العجل سليم ولا يوجد لديه امراض معدية.

وكشف الصياد أن البرازيل لديها 250 مليون رأس حيواني وهي اكبر دولة منتجة للثروة الحيوانية وهي تعد أقوي دولة في الطب البيطري، ومصر لديها اشتراطات قوية في استيراد اللحوم والعجول الحية.

ولفت الصياد إلي أن هناك 7 مجازر في البرازيل يتم الاشراف عليها من قبل لجان تابعة لوزارة الزراعة في دولة البرازيل وهناك اجراءات قوية ومشددة يتم تطبيقها عند الاستيراد وقبل دخول اللحوم او العجول الي السوق المصرية.

وقال الصياد أن شركة حلال التي تقوم باستيراد اللحوم البرازيلية والعجول الحية لمصر تقوم بوضع اشتراطات معينة بحيث ان يكون العجل لا يزيد عمره عن 4 سنوات، وهناك معامل عالمية في مصر يتم تحليل العينات بها أيضَا.