الزراعة: الكشف عن السموم الفطرية بالأعلاف وقت سحب العينات

ادخل المركز الاقليمي للأغذية و الأعلاف التابع لوزارة الزراعة وسيلة حديثة للكشف الاولي عن السموم الفطرية بمواد العلف و خاماتها تمكن لجان المرور المفاجئ التي يشكلها المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف مع قطاع الانتاج الحيواني و تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة بوزارة الزراعة من الكشف عن السموم الفطرية و التأكد من سلامة الاعلاف و خاماتها في موقع سحب العينات.



وأفاد الدكتور احمد العكازي مدير المركز ان هذا الاجراء يتم عن طريق معمل مصغر محمول متكامل يمكن المفتش المدرب علي اتمام سحب العينات الممثلة و المجانسة و الطحن و الاستخلاص و الترشيح و القياس في الحقل او المصنع و يعطي نتائج دقيقة في غضون 20 دقيقة.



و كانت توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة التشديد على الرقابة و المرور المفاجئ على مصانع الاعلاف بما يضمن اعلاف آمنة خالية من مواد الغش و مسببات الامراض مع مراعاة الا تسبب اجراءات الرقابة الصارمة اي نوع من إعاقة الانتاج او تعطيل العمل بالمصانع.



و اثبتت الطريقة الحديثة فعالية عالية تمكن لجان التفتيش و المرور المفاجئ من اتخاذ القرار بالخلو من السموم الفطرية من عدمه وقت سحب العينات.