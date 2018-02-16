الزراعة: القوافل الإرشادية والبيطرية تختتم برنامجها بأسيوط

و"البنا" يكلفها بمهمة جديدة في الوادي الجديدالصاوي أحمداختتمت القوافل الإرشادية والبيطرية الكبرى التي قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إرسالها الى محافظة اسيوط، أنشطتها وبرامجها التوعوية والارشادية المكثفة، لمختلف المحاصيل، وأعمال تحصين الماشية لدى صغار المربيين بعدد

و”البنا” يكلفها بمهمة جديدة في الوادي الجديد





الصاوي أحمد

اختتمت القوافل الإرشادية والبيطرية الكبرى التي قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إرسالها الى محافظة اسيوط، أنشطتها وبرامجها التوعوية والارشادية المكثفة، لمختلف المحاصيل، وأعمال تحصين الماشية لدى صغار المربيين بعدد من مراكز المحافظة.

وضمت القوافل التي استمرت أعمالها لمدة ثلاثة أيام، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورؤساء الاقسام المختلفة بالمعهد ورئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، فضلا عن عدد من الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وعدد من المهندسيين الزراعيين من اقسام الارشاد والمكافحة والبساتين والانتاج الحيواني بالادارات الزراعية بأسيوط، وأطباء الوحدات البيطرية بالمحافظة.

ونظمت القافلة عددا من الندوات والدورات الارشادية والتوعوية لعدد من المزارعيين من القرى بالمراكز المختلفة، بهدف ارشادهم الى الممارسات الزراعية السليمة، ونتائج البحوث الزراعية لزيادة الانتاجية، حيث قدم الباحثون حزمة التوصيات الخاصة بزراعة الأصناف والهجن الجديدة قصيرة العمر عالية الانتاجية والموفرة للمياه، والتي تم استنباطها مؤخرا، في سبيل تطوير الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الارض والمياه، فضلا عن توعية المزارعيين بضبط معدلات مياه الري والتسميد.

وشملت انشطة القوافل الارشادية بأسيوط أيضا، زيارات ميدانية للحقول بالقرى المختلفة، للتواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومة الارشادية لهم، والرد على تساؤلاتهم الفنية فيما يتعلق بزيادة الانتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة، كذلك تم زيارة حقول مشاهدات القمح والفول البلدي، والتي تم زراعتها بالاصناف المستنبطة حديثا، فضلا عن استخدامها لطرق الري بالرش او التنقيط، فضلا عن التجميعات الزراعية والتي يتم التوعية بأهميتها للتغلب على تفتيت الحيازات الزراعية، وسهولة استخدام الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر وذلك للعمل علي تقليل كميات المياه التي يتم استخدامها في الري وبالتالي زيادة نسبة الانبات وزيادة الانتاجية.

وقدمت القوافل البيطربة خدمات الكشف والتحصين، الفحص التناسلي، والجراحة والتلقيح الاصطناعي بالمجان، حيث راعت القوافل التواجد بالمناطق والتجمعات البعيدة عن الوحدات البيطرية، للتيسير على ابنائها ورفع العبء عن كاهلهم، فضلاً عن تقديم الخدمات الارشادية للمربيين وتوعيتهم بأساليب التغذية والوقاية والتربية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة ابناءه ورفع العبء عن كاهلهم، لافتا الى ان تلك القوافل مستمرة لتغطي كافة محافظات الجمهورية لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول اليهم ونقل المعرفة لهم، وأوضح انه سيكون هناك فرق بحثية بشكل مستمر في المحافظات المختلفة لتنفيذ هذه الأدوار.

وأشار البنا الى ان ذلك يعد دورا اصيلا لوزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين والمربين بالمحافظات المختلفة، لرفع العبء عن كاهلهم، وتحسين مستوى دخولهم، فضلا عن التواصل المباشر والمستمر معهم والوصول اليهم في الحقول للتيسير عليهم ونشر التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة لهم.

وفي سياق متصل وجه وزير الزراعة القوافل بالتوجه مباشرة الى محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مدريتي الزراعة والطب البيطري بها، لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة لدعم وارشاد وتوعية فلاحيها ومربيها.

كما كلف البنا برنامح التنمية الزراعية بضم ممثلين له الى تلك القوافل بمحافظة الوادي الحديد، لاستعراض الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يتيحها البرنامج لصغار المربيين وصغار المزارعين، بما يساهم في زيادة فرص دعم المزارعيين، من خلال المشروعات التنموية فضلا عن خلق فرص عمل للشباب.