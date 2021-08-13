اقتصاد وأسواق

الزراعة : القطاع الخاص يقدم 90% من الإنتاج المحلي للسمك والسوق بحاجة للمزيد

مضيفة أن هناك تجربة قائمة حاليا بالصوبة البحثية لإنتاج سلالة من السمك البلطي مقاومة للأمراض والبرودة
الصاوي أحمد 5:19 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 5:19 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة أميرة الحنفي ، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة ، إن القيادة السياسية تهتم الآن اهتماما كبيرا بالثروة السمكية ، وبمشاريع جديدة، ومصانع عديدة.

وتابعت الحفني خلال تصريحات لها اليوم أن تأجير المزارع يحقق إنتاجية عالية.

وأضافت أن المساحة المنزرُعة حوالي 1200 فدان، وتم تقليل حجم العمالة بها طبقا لتعليمات الوزارة للاستخدام الأمثل للأصول.

وتابعت الحنفي أن دورالمعامل لا يقتصر على التأجير فقط بل نقوم بالمتابعة في المزارع، للتأكد من جودة المياه، وسحب عينات وعمل ندوات إرشادية للمزارعين.

وأضافة أن المعمل يطبق نتائج الأبحاث بصفة مستمرة في المزرعة البحثية، وننشر هذه النتائج للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والندوات، مضيفة أن هناك تجربة قائمة حاليا بالصوبة البحثية لإنتاج سلالة من السمك البلطي مقاومة للأمراض والبرودة.

وشددت الحفني على ضرورة الاهتمام بالبحيرات لزيادة الأسماك وتنمية السياحة، مضيفة أن القطاع الخاص يقدم 90% من جملة الإنتاج والسوق بحاجه إلى الزيادة المستمرة.

اقرأ أيضا  «أفريقية النواب»: مصر لديها فائضا كبيرا في محاصيل الخضر والفاكهة

وفي إطار تنمية الاستزراع السمكي قالت الحفني ننشر دائماً نتائج الأبحاث التطبيقية ونقدم ندوات إرشادية بجميع التخصصات، وبرامج تدريبية للطلاب والمزارعين كلاً على حدة، بالاضافة إلى تقديم حل جميع المشكلات التى تواجه المزارعين.

وأضافت الحفني أن المعمل ساهم في تدريب المزارعين بمشروع المليون ونصف فدان، ومستمرين حتى الآن في توعيتهم بأهمية الظهير الصحراوي في الاستزراع السمكي.

وتابعت الحفني أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 80% حتى الآن، ونستورد بعض أنواع الأسماك لعدم وجودها بمصر فقط.

وأضافت أن مشروع “بركة غليون” من المشاريع العظيمة التي تزيد من إنتاج الأسماك فهو مشروع متكامل قائم بذاته، بالإضافة إلى مشروع “شرق التفريعة” والذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب، ومشروع “مثلث الريبة” القائم على استزراع الجمبري والذي يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد.

اقرأ أيضا  تأجيل تطبيق اشتراطات تصدير الحاصلات الزراعية إلى السعودية 90 يوما (مستند)

وتابعت الحنفي أن الاستزراع السمكي بالأرز قل في هذه الفترة وبدأنا به مرة أخرى ولكن إنتاجيته تكون قليلة وغير كافية.

وأشادت الحفني بقانون البحيرات الذي يعمل على حمايتها ويعيدها كثروة قومية مرة أخرى.

وشددت الحفني على ضرورة تتبع الأسماك المراد تصديرها والاهتمام بالصيادين يساعد في تحقيق إنتاجيات عالية، متمنية أن تتبنى الدولة منظومة تجميع وتسويق الأسماك مثلما حدث مع الألبان.

وتابعت الحفني أن المعمل لديه قسم تصنيع الأسماك ومراقبة الجودة وهو المختص بمعاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على الأسماك وجودتها في مرحلة التداول.

وأضافت أن تعدد أنواع الأسماك يساهم في تحقيق هامش ربح أعلى ووعي المزارعين بمعاملات ما بعد الحصاد يساعد في التسويق الجيد.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : 97% نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. و100 مليار جنيه حجم الاستثمارات

وفيما يخص المستهلك قالت الحفني إن المستهلك غير مستفيد من تغير الأسعار بسبب تعدد حلقات الوسيط.

وطالبت الحفني بالاهتمام بإدارة المزرعة لتجنب نفوق الأسماك مشددة على ضرورة الحفاظ على جودة الانتاج للوصول بالمنتج إلى التصدير، كما طالبت بضرورة التسويق من قبل الدولة وفتح منافذ لبيع الأسماك بجميع المحافظات.

وفي الختام قالت الحفني أوجه رسالتي لصانعي القرار لتبني التسويق والنظر للمزارع وتحفيز المزارعين فجميعنا منظومة واحدة حتى تتصدر مصر العالم بأكمله في الإنتاج السمكي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 13-8-2021 وعيار 21 يسجل 776 جنيها

عمر سالم 4:56 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«الجمارك» : حظر مباشرة نشاط الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السلامة (مستند)

السيد فؤاد 3:34 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«الزراعة في أسبوع» نشرة الحصاد رقم 51 لأنشطة الوزارة في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس

الصاوي أحمد 3:27 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«مصر» تتلقي مليون و766 ألف جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»

المرسي عزت 3:26 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«الري»: غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسواني في نجع حمادي

المال - خاص 3:19 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

فحص وعلاج وتلقيح 4863 حيوانا خلال قافلة بيطرية ببني سويف

الصاوي أحمد 3:09 م, الجمعة, 13 أغسطس 21