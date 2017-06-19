الزراعة: الفراولة ثاني محصول يطبق عليه الجلوبال جاب



طالبت السعودية بالإفصاح عن الشركة المخالفة

الصاوي أحمد

تستعد وزارتا الزراعة والتجارة لإخضاع محصول الفراولة المصدر لمعايير وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة “الجلوبال جاب”، إذ سيتم تطبيق المعايير الجديدة علي محاصيل الفراولة والفلفل بعد تطبيقها علي العنب الجاري تصديره حاليا كأول محصول.

وأعلنت السعودية وقف استقبال محصول الفراولة المصرى مؤخرا، على أن يبدأ سريان القرار الشهر المقبل، وذلك عقب اكتشاف وجود نسبة من متبقيات المبيدات فى الصادرات إليها.

وابتداء من الموسم المقبل سيكون من الصعب التصدير للخارج بدون الحصول علي هذه الشهادة التي تضع شروطا فيما يتعلق بالنظافة وحجم استخدام الأسمدة والمبيدات وغيرها .

وأكدت نجلاء بلابل، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة الزراعة أنه تمت مطالبة الجانب السعودى بالإعلان عن اسم الشركة المخالفة التي صدرت منتج فراولة غير مطابق للمواصفات،والذى بناء عليه أعلنت المملكة وقف استيراد المنتج.

ووقالت إن موسم تصديرالفراولة انتهى الشهر الماضى، ولاتوجد حاليا صادرات فراولة مصرية إلى السعودية، مطالبة بضرورة قيامها بإبلاغ الجانب المصرى بأي مخالفات تتعلق بالقطاع التصديرى حتى يتم تلافيها.

وشددت على ضرورة قيام سلطة الحجر الزراعى السعودى بإبلاغ الجانب المصرى بالشركات المخالفة ونوع المخالفة، وعما إذا كانت مرتبطة بتقدير نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، بأن ترفق المخالفة بشهادة تحليل من معامل هذه الدول، مشيرا إلى أن الإجراءات السعودية تمت بعد انتهاء موسم تصدير الفراولة.

وقالت مصادر رسمية في وزارة الزراعة إن هناك جولة من المفاوضات تتم من خلال سفر وفد زراعي -حجري للسعودية لبحث القرار، لا سيما أن موسم الفراولة انتهي رسميا والتصدير متوقف حاليا ولا توجد صادرات فراولة طازجة حاليا.

وأكد مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تطبيق معايير “الممارسات الزراعية الجيدة ” منذ العام المقبل سوف يساهم في وضع حد للعشوائية في التصدير بسبب وجود أكثر من 1200 شركة مصرية تقوم بالتصدير إلى الخارج دون أن يكون لها مظلة شرعية تحقق التواصل بينها وبين الجهات الاخرى وهو المجلس التصديرى المنوط به التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالصادرات سواء داخليا أو خارجيا بما يحقق المصلحة للصادرات المصرية ويحفظ سمعتها الخارجية فضلا عن تحقيق الاستفادة لهذه الشركات من خلال الدورات التدريبية المعنية بشروط التصدير وآليات التوسع فى الأسواق الخارجية.

يذكر أن السعودية والإمارات العربية كانتا قد حظرتا الفلفل كما أن الكويت حظرت استيراد البصل والجوافة والخس والفلفل مؤخرا دون إطلاع مصر بالأسباب المخالفة، وأسماء الشركات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على أن تتم متابعة الموقف للصادرات شهريا وابداء الملاحظات فور حدوثها على ان تقوم باتخاذ العقوبات اللازمة تجاه هذه الشركات.

