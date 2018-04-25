الزراعة: الغرامة إحدى خيارات عقوبة المزراع المخالف ولا يشترط الحبس

المستشار الإعلامي :لم نسجن أي مزراع رغم مخالفات "البتلو "الصاوي أحمدرفض الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الأعلامي لوزير الزراعة ما تردد في وسائل الإعلام، حول تعرض المزراعين للحبس بعد صدور تعديلات علي قانون الزراعة الذي سيمرر صلاحيات واسعة لوزيري الزراعة والري لتحديد نطاق زراعة أصناف معينة أكثر

المستشار الإعلامي :لم نسجن أي مزراع رغم مخالفات “البتلو “





الصاوي أحمد رفض الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الأعلامي لوزير الزراعة ما تردد في وسائل الإعلام، حول تعرض المزراعين للحبس بعد صدور تعديلات علي قانون الزراعة الذي سيمرر صلاحيات واسعة لوزيري الزراعة والري لتحديد نطاق زراعة أصناف معينة أكثر شراهة في إستهلاك المياه .

وضرب “عبد الدايم ” مثالا بقروض البتلو التي يمنحها بنك التنمية والأئتمان الزراعي، حيث لم يحبس فلاح واحد بسبب هذة القروض علي الرغم من تأخر سداد هذه المستحقات لفترات طويلة جدا.

وأوضح “عبد الدايم أن تعديلات قانون الزراعية يتضمن شقين هما الغرامة أو الحبس وسيكون التطبيق بأحدى العقوبتين ولا يشترط أن يكون الحبس، علي من يخالف الخريطة الزراعية التي سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري ترشيدا لإستهلاك المياه، بينما تم تجاهل الشق الأخر وهو الغرامة التي ستتراوح بين 3000 جنيه إلى 20 ألف جنيه للفدان أو كسور الفدان.

وتشمل المحاصيل المستهدفة من هذه التعديلات الجديدة للقانون والأكثر استهلاكا للمياه في الأرز والقصب والموز والبرسيم والكتان وبشكل أقل القمح والذرة والفول.



ولفت “عبد الدايم إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على عقوبة الحبس علي الرغم من أن التطبيق الفعلي للعقوبة سيكون الغرامة وجموع الفلاحين يعون ذلك وعلي دراية تامة به.

وأشار إلى اجتماع وزيري الزراعة والموارد المائية؛ لوضع قائمة بالمحاصيل التي يجب زراعتها أو حظرها وفقًا للموارد المتاحة بكل محافظة في الفترة المقبلة، متابعًا أنه جاري وضع خريطة لكل المحاصيل المستهدفة، وسيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.

** خطوة أولى





وأكد مجدي الشراكي رئيس جمعية الأصلاح الزراعي ،إن التعديلات الأخيرة التي تمت في قانون الزراعة تعد بمثابة الخطوة الأولى للنهوض بالزراعة المصرية، ولرسم خطة زراعية تتناسب مع السياسة العامة للدولة شهدت عشوائية في الزراعة خلال الفترة الماضية.

وأوضح “الشراكي ” في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن عدم وجود سياسة لتنظيم الزراعة أدى إلى انخفاض أسعار تسويق بعض المحاصيل بشكل كبير، وإهدار في الموارد المائية.

وأشار إلى أنه صدور التعديلات لتقنين الزراعات التي تستهلك مياه بكميات كبيرة وتحقيق مصلحة الفلاحين في النهاية بما ينعكس علي تنظيم العملية الزراعية في مصر في الفترة المقبلة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛ لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، حفاظا على المياه ولترشيد استخدامها تتضمن تغليظ عقوبة المخالفات من جانب وتخصيص سلطة جديدة للحكومة بتحديد زراعة أصناف معينة أو منعها في مناطق محددة.

وأصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بحظر إكثار تقاوي بعض الأصناف المتداولة حاليا من محاصيل الأرز والذرة والقمح والفول البلدي، بداية العام الجاري ،وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه وفقا للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والبالغة 42 صنفا لـ 4 محاصيل استراتيجية واردة في القرار الوزاري وتم تطبيقها علي المحاصيل الصيفية الحالية :

أولا: أصناف الأرز المحظور زراعتها في مصر:



– أصناف جيزة 171 ، و172، و175 ، و176 ، 179 ، و182 .

– أصناف سخا 102 ، 103 ، 105 .



ثانيا: أصناف الذرة المحظور زراعتها:



– الذرة البيضاء وتضم الأصناف هجين فردي 9 ، 11، 12 ، 103، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، وهجن ثنائي لأصناف 311 ، و312 ، 313 ، 323 .

– الذرة الصفراء وتضم الأصناف هجين فردي 155 ، 161، 164 ، 169 ، 177 ، وهجين ثنائي 354 .



ثالثا: أصناف القمح المحظور زراعته في مصر:



– سدس 1 ، وسدس 13 ، وسخا 93 ، وجميزة 7 ، وجميزة 10 ، وبني سويف 3 ، وبني سويف 4 ، وسوهج 1 ، وسوهاج 3 .



رابعا: أصناف الفول البلدي المحظورة :



– مصر 3 ، وسخا 3 ، وجيزة 3 محسن، وجيزة 29 ، وجيزة 402 ، وجيزة 461 .

