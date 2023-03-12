الزراعة :السودان تبحث الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة آفات المانجو

في إطار متابعة علاقات التعاون مع الأشقاء في جمهورية السودان الشقيق، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع المهندس عمر على صالح وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، حيث بحثا معا التعاون المشترك في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي الواعدة بالولاية.

وأكد القصير في بداية اللقاء على ترحيبه بزيارة وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قطري وادي النيل، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جمهورية السودان تأكيداً على العلاقات الأزلية بين البلدين.

رحب وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الولاية الشمالية، في مجالات النخيل والتمور، والصوب الزراعية والإرشاد الزراعي ،والثروة السمكية، وصحة الحيوان، والري الحديث، ووقاية النباتات،والتصنيع الزراعي، والاسثتمار الزراعي، والتدريب.

كما وجه «القصير» بتخصيص برامج تدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة، لبناء قدرات الأشقاء بالولاية الشمالية في المجالات والتخصصات التي تحتاجها الولاية، كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي، من خلال زيادة التبادلات التجاري الزراعي بين البلدين ليرقى إلى مستوى العلاقات الخاصة والمميزة بينهما.

من جهته قدم وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية الشكر إلى وزير الزراعة على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء الذي يعد خطوة هامة لتحديد أطر محددة للتعاون بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة في أقرب وقت،مشيراً إلى رغبة الولاية في التعاون مع الجانب المصري في مجال التقاوي المحسنة،والأمصال واللقاحات البيطرية والتمور، ومكافحة الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعي خاصة لمحصول المانجو، حيث تشتهر الولاية بزراعة مساحات كبيرة بهذا المحصول، فضلًا عن أهمية نقل الخبرة المصرية في نظم الري وغيرها من استنباط أصناف عالية الإنتاجية .

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على استمرار التنسيق بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعبين،حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و السفير الصادق عمر سفير جمهورية السودان بالقاهرة.