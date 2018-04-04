الزراعة: السعودية تستأنف استيراد جميع المحاصيل باستثناء الجوافة الطازجة

الصاوي أحمد







قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ “المال ” إن المملكة العربية السعودية قامت رسميا برفع الحظر عن واردات الفلفل والجوافة المجمدة والمصنعة بمختلف الأنواع قبل قليل .







وأوضح العطار أن التصدير لهذة الأصناف ستتم عبر الإجراءات والشروط الجديدة والتي تم تطبيقها في جميع الصادرات الزراعية للخارج حاليا .







وأوضح العطار أن جميع الصادرات الزراعية متاحة للسعودية بإستثناء الجوافة الطازجة وقريبا سيتم البدء بإجراء مباحثات حول إستئناف التصدير لها مع الجانب السعودي .







وأكد العطار أن القرار جاء بعد إطلاع سلطات الحجر السعودى على تطبيق المنظومة الجديدة خلال الزيارة الأخيرة للوفد المصرى، وفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “ومعايير منظمة الكودكس”، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.





** مفاوضات وجلسات ناجحة





وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان وزارة البيئة والمياه والزراعة أن السعودية، قررت رسميا رفع الحظر على صادرات مصر من محصولي الفلفل والفراولة.







وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن هذا القراء جاء بعد جلسات ناجحة ومفاوضات مصرية سعودية، وزيارات متبادلة بين الجانبين

ولفت إلى أن الجانب المصري استعرض لنظيره السعودي الاجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ علي سمعتها التصديرية، والتأكيد علي جودة الحاصلات الزراعية المصرية، سواء المصدرة الي الخارج او التي يتم استهلاكها في السوق المحلي.







وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.







وأكد البنا على أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، لافتاً الى ان ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد امناً قومياً.







يذكر أن مصر نجحت مؤخراً في الغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الامارات، والبحرين، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالصين واندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلا عن دول الاتحاد الاوروبي.



