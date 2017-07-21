الزراعة : السباعي رئيسا للإدارة المركزية لمكافحة الآفات

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور ممدوح محمد السباعي إبراهيم، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بديوان عام وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي بالإضافة لعمله، وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم1088 لسنة 2017.

وأصدر وزير الزراعة قراراً وزارياً حمل رقم 1069 لسنة 2017، بتكليف المهندس محمد خليفة زيدان، بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للتشريعات الزراعية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.