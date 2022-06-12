«الزراعة»: الدولة تعمل على مضاعفة إنتاج الألبان واللحوم ورؤوس الماشية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل حاليًا على مضاعفة إنتاج الألبان واللحوم ورؤوس الماشية.

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد أن مصر وفرت السلع الغذائية في وقت عجزت فيه دول كبري على توفيرها.

وتابع أن البرتوكول الذي وقع اليوم يستهدف توزيع رؤوس ماشية عالية الإنتاجية ثنائية الغرض على صغار المزارعين بقروض ميسرة، ويتم السداد من عائد الإنتاج والبروتوكول يعتبر نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهاز المصرفي لخدمة صغار المربين.

وأشار “القرش” إلي أن وزير الزراعة وجه الجهات المعنية في الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم الفني والرعاية البيطرية مجانا للمستفيدين من المبادرة.

وأوضح “القرش” أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس، حيث وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة .

يشار الي أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحسين السلالات الثروة الحيوانية بين الوزارة، والبنك الزراعي المصري، وإحدى الشركات.

وقام بالتوقيع على البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي.