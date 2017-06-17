الزراعة: الحكومة اشترت من المزارعين 3.6 مليون طن قمح فقط

خالد بدر الدين أكدت متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أن المزارعين المصريين أنتجوا ما يتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين طن من القمح هذا الموسم باعوا منها 3.6 مليون طن فقط للحكومة، وإن كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مازالت تشترى قمحًا من دول أجنبية لتوفر احتياجاتها من هذه السلعة

خالد بدر الدين



أكدت متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أن المزارعين المصريين أنتجوا ما يتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين طن من القمح هذا الموسم باعوا منها 3.6 مليون طن فقط للحكومة، وإن كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مازالت تشترى قمحًا من دول أجنبية لتوفر احتياجاتها من هذه السلعة المهمة. وذكرت وكالة رويترز أن موسم توريد القمح المحلي يمتد حتى يوليو المقبل، وتستهدف الحكومة الحصول على ما بين 3.5 مليون طن و4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام. وقالت وزارة المالية في بيان يوم السبت إنها أصدرت ضمانات بمبلغ 64.3 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 395 ألف طن من القمح المستورد، كما وفرت الوزارة 1.1 مليار جنيه مصري (60.9 مليون دولار) لشراء القمح من المزارعين المحليين في مايو الماضى عندما حصلت الهيئة على 2.2 مليار جنيه (121.75 مليون دولار) في شكل تمويل عاجل.