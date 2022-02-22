الزراعة: الثلاثاء إجازة «الحيوانات» والحديقة مغلقة أمام الجمهور

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن إدارة حديقة الحيوان مغلقة أيام الثلاثاء لأنه في هذا اليوم يتم تقديم الرعاية الطبية والتحصينات المقررة للحيوانات وإجراء الصيانة المطلوبة في الحديقة ومنح الحيوانات يوم راحة في الأسبوع.

وأوضح البيان أنه من المتبع بيطريًا أن ترتاح الحيوانات يوم بعد 6 أيام عمل حيث يتم إغلاق حديقة الحيوان يوم الثلاثاء وبالتالي ذلك اليوم إجازة والحديقة مغلقة أمام الجمهور.

وأكدت الوزارة أن الحديقة باقي أيام الأسبوع الستة أبوابها مفتوحة بتذكرة دخول 5 جنيهات فقط طوال الأيام الستة عدا يوم الثلاثاء فهو إجازة رسمية لراحة الحيونات ولا يوجد تذكرة دخول للجمهور 65 جنيهًا يوم الثلاثاء لأنه يوم إجازة وأبواب الحديقة مغلقة ولا يوجد دخول.