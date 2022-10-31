الزراعة: التفتيش على 417 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال أكتوبر

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 417 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر 2022 وتم رصد 144 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

يذكر أن هذه الجهود تمت في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه تم إصدار 26 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 109 منشآت بيطرية بمحافظات الشرقية ، القليوبية ، الدقهلية ، الجيزة ، مطروح ، الإسكندرية ،الغربية ، بنى سويف ، قنا ، أسوان ، دمياط ، الفيوم ، المنوفية.

وأوضح البيان أنه تم عمل 6 محاضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، و19 محضرا إداريا بمحافظات: كفر الشيخ ، القليوبية ، الفيوم ، دمياط ، المنوفية.

وأفاد البيان أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات الدقهلية ، بنى سويف ، الشرقية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.