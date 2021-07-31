الزراعة : التفتيش على 229 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال يوليو

قامت مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 9 محافظات وهى : الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 229 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو وتم رصد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه تم إصدار 22 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 63 منشأة بيطرية فى محافظات: الشرقية ، بنى سويف ، الغربية ، البحيرة ، المنوفية ، القليوبية ، الإسماعيلية ، الفيوم، وتم عمل 4 محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف ، البحيرة، و10 محاضر (إدارية) بمحافظات: الشرقية ، بنى سويف ، المنوفية ، القليوبية.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 29 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: الشرقية ، الدقهلية ، بنى سويف ، الفيوم.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.