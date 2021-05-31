اقتصاد وأسواق

الزراعة: التفتيش على 212 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 13 محافظة خلال مايو

أعلنت وزارة الزراعة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة
الصاوي أحمد 6:40 م, الأثنين, 31 مايو 21 6:40 م, الأثنين, 31 مايو 21

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قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا، وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 212 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو وتم رصد 47 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

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وأصدر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية 9 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 18 منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية،المنوفية ، بنى سويف ،كفر الشيخ ، البحيرة ، قنا، تم عمل 9محاضر (ادارية) بمحافظات: القليوبية ، بنى سويف ، القاهرة ، المنوفية.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 20 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: كفر الشيخ ، بنى سويف ، الفيوم ،الدقهلية.

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ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المستوردة و المنتجة محليا سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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