«الزراعة»: التفتيش على 1400 مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية خلال 6 شهور

قامت اللجان البيطرية بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 1400 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 وتم رصد 618 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف البيان أنه تم إصدار 126 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 367 منشأة بيطرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية وأسوان والإسكندرية والمنيا والقليوبية ومطروح والمنوفية وأسيوط والقاهرة وقنا وكفر الشيخ والجيزة والفيوم.

ولفت البيان أنه تم عمل 8 محاضر جنح بمحافظات بنى سويف، كفر الشيخ، الإسكندرية و58 محضرا إداريا بمحافظات: القليوبية والإسماعيلية وبنى سويف والمنوفية وأسيوط والبحيرة والقاهرة والشرقية والإسكندرية وأسوان والغربية.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 185 مركزا بيطريا مخالف بمحافظات الشرقية وبنى سويف والغربية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والأقصر والفيوم والقاهرة.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، او المستوردة وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات.