أسواق عربية

الزراعة : التفتيش على أكثر من 1000 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

أعلنت وزارة الزراعة عن جهود الكشف عن الأنشطة غير المرخصة
الصاوي أحمد 9:20 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20 9:20 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 20 محافظة، وهي الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، القاهرة.

وذلك في إطار توجيهات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات.

وتستهدف الحملات الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

اقرأ أيضا  معظم بورصات الخليج ترتفع اليوم الأربعاء بقيادة مؤشر البحرين

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 1055 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 وتم رصد 318 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه تم إصدار 76 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 248 منشأة بيطرية بمحافظات الغربية، الإسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، سوهاج ، الفيوم، بنى سويف ، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، أسوان.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: زيارة أكثر من 27 ألف منزل فى القرى لاكتشاف أمراض الماشية مبكرا

وأوضح البيان أنه تم عمل 47 محاضر جنح بمحافظات المنوفية كفر الشيخ، بنى سويف ، الشرقية ، الإسماعيلية ، القليوبية، وعدد 23 محاضر إدارية بمحافظات الجيزة ،الشرقية، الإسكندرية، الفيوم ، المنيا ، بنى سويف ، القليوبية ، الإسماعيلية ، الدقهلية.

وأشار البيان أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (58) مركز بيطري مخالف بمحافظات الشرقية ، الإسكندرية ، سوهاج ،الدقهلية ، الفيوم ، بنى سويف ، كفر الشيخ ، الإسماعيلية.

اقرأ أيضا  المدارس تفتح أبوابها في تونس وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

عقب اختياره عضوا بـ«الزراعيين العرب».. أبوجبل: نحتاج جهودا لدعم مزراعي المنطقة

الصاوي أحمد 1:57 ص, الأحد, 17 نوفمبر 19