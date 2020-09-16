الزراعة : التفتيش على أكثر من 1000 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 20 محافظة، وهي الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، القاهرة.

وذلك في إطار توجيهات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات.

وتستهدف الحملات الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 1055 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 وتم رصد 318 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه تم إصدار 76 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 248 منشأة بيطرية بمحافظات الغربية، الإسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، سوهاج ، الفيوم، بنى سويف ، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، أسوان.

وأوضح البيان أنه تم عمل 47 محاضر جنح بمحافظات المنوفية كفر الشيخ، بنى سويف ، الشرقية ، الإسماعيلية ، القليوبية، وعدد 23 محاضر إدارية بمحافظات الجيزة ،الشرقية، الإسكندرية، الفيوم ، المنيا ، بنى سويف ، القليوبية ، الإسماعيلية ، الدقهلية.

وأشار البيان أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (58) مركز بيطري مخالف بمحافظات الشرقية ، الإسكندرية ، سوهاج ،الدقهلية ، الفيوم ، بنى سويف ، كفر الشيخ ، الإسماعيلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.