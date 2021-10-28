الزراعة: التعاون بين «بحوث الصحراء» و«أكساد» لتطوير مشروعات التحسين الوراثي للأغنام بجنوب سيناء

تفقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والدكتور السيد خليفه مدير مكتب “اكساد” محطة بحوث جنوب سيناء بحضور الدكتور ايهاب زغلول رئيس المحطة .



واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الجولة التفقدية التعريف بنشاطات المحطة ودورها في تنمية محافظة جنوب سيناء .



وتفقد الوفد قطاع الإنتاج النباتي واستمع لشرح الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة فى الزراعه من خلال النموذج التطبيقى بالمحطة فيما اكد رئيس مركز بحوث الصحراء اهمية الاستفادة من تطبيقات البحوث والمنظمات العربية لتحديث نظم إدارة الموارد المائية بالمنطقة والتوسع في مشروعات حصاد الامطار وإنشاء البحيرات الصناعية.



وأكد ‘زغلول” على أهمية توفير نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية بما يتناسب مع ظروف المنطقة مشيرا إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي “أكساد” لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والارضية بمختلف مناطق المشروعات.



وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بدور ‘اكساد’ فى التحسين الوراثى للمجترات الصغيره من الماعز والاغنام بجنوب سيناء بما ينعكس علي النهوض بالانتاج الحيواني وتحسين الاوضاع المعيشية لأهالي سيناء.



ولفت “زغلول” الي أهمية المشروع القومى للنهوض بانتاجية الابل ودور مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجهات البحثية والمنظمات العربية في استعراض مقومات تطبيق البحوث العلمية لاختيار اهم سبل التغذية واهم السلالات وكيفية تعظيم الاستفادة من منتجات الابل من اللحوم والالبان مشيرا الي إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للمشروعات السابقة والتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء و”أكساد” خلال الفترة السابقة .



كما تفقد وفد “اكساد” ومركز بحوث الصحراء محطه تحليه المياه المنصه العائمة ومدي قدرتها وكفاءتها وامكانية تطوير نشر هذا النوع من النماذج لحل بعض المشكلات بالمناطق الساحلية باستخدام الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح .

ومن جانبه أعرب الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد”عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء ممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي متمثلا بمحطة بحوث جنوب سيناء مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لخدمة جنوب سيناء موضحا أن هذا التعاون لدعم أهالي سيناء لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد الدكتور السيد خليفة مدير مكتب اكساد بالقاهرة أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون ليشمل محافظه جنوب سيناء إضافه لمطروح وسيوه بما يخدم قطاع كبير من المزارعين في جنوب سيناء.

وفي نهاية الزيارة التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالوفد وبحث معهم افاق التعاون بين المحافظة والمنظمة الدولية