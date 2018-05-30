الزراعة: التعاقد على شراء أقطان الوجه البحرى

الصاوى أحمد:نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى التعاقد على 800 ألف قنطار قطن من الوجهين البحرى والقبلى خلال الموسم الحالى.وأكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن، فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم التعاقد على كميات جديدة من القطن فى الوجه البحرى، من خلال شركات القطن الأع

الصاوى أحمد: نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى التعاقد على 800 ألف قنطار قطن من الوجهين البحرى والقبلى خلال الموسم الحالى. وأكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن، فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم التعاقد على كميات جديدة من القطن فى الوجه البحرى، من خلال شركات القطن الأعضاء فى اتحاد مصدرى الأقطان، بسعر ضمان 2700 جنيه. وأوضح أن الأصناف المتعاقد عليها جيزة 86 و92 و94 و96 فى أهم المحافظات الشهيرة فى القطن، وهى دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وغيرها.



وكشف عبدالعظيم أن التعاقد يكون بشكل مباشر مع الاتحاد الذى يضم عددًا كبيرًا من مصدرى القطن فى مصر، مشيرًا إلى أن أهم الشركات التى تعاقدت مع وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية هى شركة النيل الحديثة لحلج القطن، وشركة الأمير، وشركة الفيوم لتجارة القطن.

وذكر فى تصريحات سابقة له، أن تم التعاقد على شراء كميات من القطن تصل إلى 400 ألف طن فى الفيوم والمنيا وبنى سويف بسعر ضمان 2500 جنيه، وذلك لأصناف جيزة 95. وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بشراء القطن بسعر الضمان فى حالة واحدة هى هبوط سعر البيع الحر عن ذلك، ومن المعروف أن البيع يكون بالسعر اليومي.

وفى المقابل، توقع ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى أن تصل إنتاجية القطن فى مصر الموسم الجديد لنحو 2.2 مليون قنطار بزيادة 700 ألف قنطار مع الموسم المقابل الذى سجل إنتاجه 1.4 مليون قنطار، وهو أمر جيد وفى صالح الزراعة. وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فقد وصلت المساحة التى تم حصرها حتى الآن لـ300 آلاف فدان منزرعة قطن بدلا من المستهدف الوصول له وهو 350 ألف فدان بنسبة مرتفعة من تحقيق المستهدف. فى العادة تبدأ زراعة القطن فى نهاية أبريل وتستمر حتى نهاية مايو من كل عام وسجلت مساحة القطن العام الماضى 129 ألف فدان وحققت إنتاجية بلغت 1.5 مليون قنطار بمتوسط إنتاج 5 إلى 7 قناطير. وأوضح حمادة أن عدد الأصناف لتقاوى القطن حاليا 10 نوعا هى جيزة 45 و86 و87 و92 و90 و93 و94 و95، جيزة 97 و98 وهما الأحدث، اللذان يوفران 15-20% فى استهلاك المياه، وهى تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما أنها مرتفعة فى الإنتاجية، إذ ينتج الفدان نحو 7.5 قنطار فى المتوسط بدلا من 5 فقط فى الأصناف التقليدية. يذكر أنه فيما يتعلق بتسويق محصول الموسم الماضى (2017-2018) فإنه تم تسويق 90% من الإنتاج الذى بلغ 1.4 مليار قنطار حتى الآن، ولم يتبقَ سوى 200 ألف قنطار فقط موجودة فى حوزة التجار، وأن سعر القنطار حاليًّا 3000 جنيه فى المتوسط، كما تم تصدير 900 ألف قنطار للخارج من أقطان الموسم الماضى، فضلًا عن 300 ألف قنطار للسوق المحلية حتى الآن. ومن جانبه، أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك إقبالًا ملحوظًا على زراعة القطن الموسم الحالى بسبب ارتفاع السعر لأكثر من 3000 جنيه للقنطار الواحد، فى مقابل الأسعار المنخفضة فى الموسم قبل الماضى التى كانت لا تزيد عن 1000 جنيه للقنطار. وطالب “عبدالرحمن “من وزارة الزراعة طرح كميات إضافية من التقاوى لزراعة مساحات أكبر من القطن، مشيرًا إلى أن رغبة الفلاحين فى بعض المناطق تصطدم بعدة عقبات منها عدم توافر التقاوى من جانب، وعدم السماح بزراعة القطن فى بعض المناطق. وبلغت مساحة القطن فى الصعيد هذا العام 34 ألف فدان بدلا من 23 ألف فدان بزيادة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضى، كما تم طرح 8 أصناف من التقاوى للقطن هى جيزة 90 فى أسيوط وسوهاج، وجيزة 95 فى الفيوم والمنيا وبنى سويف، وأصناف الوجه البحرى تم طرح أصناف جيزة 45 وجيزة 86 وجيزة 87 وجيزة 92 و94 و95 تعاقدات على زراعة القطن من الصعيد على كميات تصل إلى 400 ألف قنطار، على الرغم من أن إنتاج الصعيد بالكامل لا يغطى هذه الكميات، ومن المرجح أن تصل إلى 300 ألف قنطار فقط.