«الزراعة»: التزام قيادات الوزارة والعاملين فيها والمتعاملين معها بالإجراءات الاحترازية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه التزموا بإرتداء الكمامة في أول يوم عمل رسمي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا المتعاملين معها، إضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة، واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد القصير أيضًا على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم، وأيضًا التقليل من التعامل الورقي لمنع تفشي فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو من يخالفها.

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.