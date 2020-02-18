الزراعة : التخلص من 470 طن مخلفات خطرة بتكلفة 8.1 مليون دولار

قال محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة ، إن تكلفة التخلص من 470 طنا من المبيدات بلغت 8.1 مليون دولار، مقدمة من مرفق البيئة العالمي كمنحة تحت إشراف البنك الدولي. ولفت إلى أن ما تم يعد أول…

قال محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة ، إن تكلفة التخلص من 470 طنا من المبيدات بلغت 8.1 مليون دولار، مقدمة من مرفق البيئة العالمي كمنحة تحت إشراف البنك الدولي.

ولفت إلى أن ما تم يعد أول إنجاز علي أرض الواقع بعيدا عن الكلمات الرنانة غير التنفيذية -على حسب تعبيره-، موضحا أن تلك المخلفات مر عليها أكثر من 30 عاما ولم يتم التخلص منها.

جاء ذلك علي هامش تفقد مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في التخلص من المبيدات شديدة الخطورة، بحضور وزيرة البيئة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتابع: نعمل على التخلص من المبيدات الخطرة والعالية الضرر علي صحة الإنسان، لافتا إلى أنه تم التخلص من المبيدات المتراكمة في مخزن الصف، والبالغة 470 طنا من مبيد اللاندين.

وأكد أن ما تم يعد إنجازا تاريخيا للتخلص من المبيدات منذ عشرات السنين، لافتا إلى أنه من المستهدف إزالة 360 طنا جارٍ العمل علي التخلص منهم والتعاقد مع استشاري التنفيذ تمهيدا لنقلهم خارج البلاد.

وتابع: الوزارة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال، واتفاقية استكهولم لتقليل استخدام المبيدات العضوية الثابتة شديدة الخطورة.

وأضاف أن وزارة البيئة قامت بدور عظيم لنجاح مشروع التخلص من تلك المبيدات، وجذب تمويلات للتخلص منها.