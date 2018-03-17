الزراعة: التحقيق مع مهندسي العفن البني بالمناطق المصابة

- تحليلات جديدة للتربة والمياه بالبحيرة والمنياالصاوي أحمدقالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، إنه سيتم عمل تحقيقات موسعة مع مهندسي مشروع العفن البني في البطاطس، للوقوف على حقيقة اكتشاف سلطات الحجر الزراعي الروسي، وجود عفن بني في شحنتين للبطاطس الوا

– تحليلات جديدة للتربة والمياه بالبحيرة والمنيا



الصاوي أحمد

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، إنه سيتم عمل تحقيقات موسعة مع مهندسي مشروع العفن البني في البطاطس، للوقوف على حقيقة اكتشاف سلطات الحجر الزراعي الروسي، وجود عفن بني في شحنتين للبطاطس الواردة إليها من مصر.

وأضافت بلابل، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن القرار الروسي اقتصر علي حظر الاستيراد من كودين للبطاطس في جنوب التحرير في البحيرة والمنيا بمساحة تصل إلى 900 فدان، من إجمالي 555 ألف فدان، وهي المساحات المسموح بتصدير البطاطس منها إلى الخارج والخالية من مرض العفن البني.

وأضافت بلابل، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية، لفحص ملفات جميع الصادرات المصرية من البطاطس والواردة من المنطقتين، وفحص التربة والمياه والحشائش ومراجعة المحاضر التي تمت لصادرات البطاطس من المنطقتين، وما تم تصديره من شحنات، فضلاً عن إجراءات للتحقيق مع المهندسين الذين أخذوا العينات، والتنسيق مع الحجر الزراعي لاستكمال التحقيقات لضمان حماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس.

وأشارت إلى أن إجمالي كميات البطاطس التي تم فحصها قبل التصدير إلى روسيا بلغت 147 ألف طن صادرات بطاطس، من إجمالي 400 ألف طن، فحصها قبل التصدير إلى الخارج، وأثبتت النتائج خلوها من مرض العفن البني الموسم الجاري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن قرار روسيا بحظر إستيراد البطاطس من مصر يقتصر فقط على الاستيراد من حوضين فقط لزراعة البطاطس الأول في محافظة المنيا، والثاني في محافظة البحيرة بعد اكتشاف وجود مرض العفن البني بهما.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مشروع العفن البني بإعادة فحص الموقف في المنطقين على أسباب وجود العفن البني بهما، مع استمرار التصدير من باقي المناطق الأخرى الخالية من مرض العفن البني لحماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس.

كانت روسيا قد أعلنت مساء الخميس عن وقف استيراد البطاطس المصرية من منطقتين في البحيرة والمنيا، بسبب اكتشاف بعض الثمار المصابة بمرض العفن البني.