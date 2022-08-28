الزراعة: التحصين بـ5 ملايين جرعة ضد مرضَي حمى الوادي المتصدع و«القلاعية» ضمن «حياة كريمة»

أوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و671 ألفا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و363 ألفا و737 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة عن تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة التي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأضاف البيان أن ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين تم إعطاء أكثر من 5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 27 اغسطس الجارى.

وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.