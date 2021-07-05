الزراعة: التحصين بأكثر من 1.1 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 593 ألفا و228 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها ” 329 ألفا و262 رأس أبقار، 180 ألفا و352 رأس جاموس، 68 ألفا و819 رأس أغنام، 14 ألفا 795 رأس ماعز” حتى 3 يوليو 2021.



وأكد التقرير أنه تم تحصين 575 ألفا و566 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها “311 ألفا و299 رأس أبقار، 179 ألفا و148 رأس جاموس، 69 ألفا و18 رأس أغنام، 14 ألفا و855 رأس ماعز، 1246 رأس جمال” حتى 3 يوليو 2021 أيضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.