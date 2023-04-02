«الزراعة»: التأمين على 656 ألف رأس ماشية

قال الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية إنه تم التأمين خلال العام الحالي على 656870 رأس ماشية تأمين صحي عادى حر، حيث يوجد في الفترة الأخيرة إقبال كبير من المربين والفلاحين على التأمين الصحي العادى على مواشيهم لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.



‏وأضاف «صابر» أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية ‏بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.



‏وأوضح «صابر» أن الإقبال الشديد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للتأمين الصحي علي الماشية يأتي لثقتهم الكبيرة فى الصندوق والخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها لعملائه، مشيرا إلى أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فى الآونة الأخيرة يشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالاته وأنشطته.

وكذلك تم تدعيم محطة التسمين إحدى مشروعات غرب النوبارية التابعة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكميات من العجول الجاموس البلدى وكذلك عجول بقرى كولومبي للتسمين وبيع لحومها بالمنافذ التابعة للصندوق وتحت مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، من خلال خير مزارعنا لأهلينا والذى تنفذه الوزارة حيث تتواجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وكذلك بطنطا محافظة الغربية وكذلك أخري متحركه بسيارات الصندوق ويتم البيع بأسعار مناسبة طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة.