الزراعة: البدء في تطوير وتطهير وادي الريان

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم البدء في تطوير منطقة وادي الريان، التابعة لمحافظة الفيوم، لإزالة التلوث من المسطحات المائية بها، وعودتها إلى حالتها الطبيعية. ووجه وزير الزراعة، الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروه السمكية، بسرعة الانتهاء من أع

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم البدء في تطوير منطقة وادي الريان، التابعة لمحافظة الفيوم، لإزالة التلوث من المسطحات المائية بها، وعودتها إلى حالتها الطبيعية.

ووجه وزير الزراعة، الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروه السمكية، بسرعة الانتهاء من أعمال التكريك والتطوير، على أن يتم البدء في موعد أقصاه يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد وزيري الزراعة والتموين ومحافظ الفيوم لبحيرة قارون، اليوم السبت، والتي تعد أكثر تلوثًا من وادي الريان.

وتفقد الوزيران أعمال التطوير في بحيرة قارون التي تجري علي قدم وساق من خلال تعميق وتكريك المياه، وإزالة اسباب التلوث فيها ويحظر أعمال الصيد في البحيرة.