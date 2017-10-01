الزراعة: الانتهاء من تفريغ شحنة القمح الروماني الثلاثاء

خالد بدر الدينأعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة اليوم الأحد إن مصر ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل من تفريغ شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن التي أوقفتها البلاد لاحتوائها على بذور الخشخاش.وأضاف حامد عبد الدايم إنه تم تفريغ حوالي 43 ألف طن من الشحنة، مضيفا أنه لم يجر نقل أي كم



خالد بدر الدين

أعلن حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة اليوم الأحد إن مصر ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل من تفريغ شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن التي أوقفتها البلاد لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وأضاف حامد عبد الدايم إنه تم تفريغ حوالي 43 ألف طن من الشحنة، مضيفا أنه لم يجر نقل أي كمية للغربلة حتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز إن وزير التموين على المصيلحي قال الأسبوع الماضي إنه قد تم الانتهاء من عملية الغربلة لكامل الشحنة التي يراقبها تجار الحبوب عن كثب خشية نشوب نزاع جديد بشأن قواعد الاستيراد إذا تم رفضها.

وكان مسؤول مطلع أبلغ وكالة رويترز يوم الخميس الماضى أن حوالي 20 ألف طن فقط من شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن أوقفتها مصر لاحتوائها على بذور الخشخاش قد تم تفريغها قبل غربلتها.

وقال المصدر إن الحبوب المفرغة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ستُنقل إلى موانئ أخرى لغربلتها نظرا لافتقار سفاجا إلى التجهيزات الضرورية لذلك مما يشير إلى أن العملية قد تستغرق أسابيع.