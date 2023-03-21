الزراعة: الاقليمي للأغذية والأعلاف ينظم دورة تدريبية عن تربية عيش الغراب المحاري

نظم قسم التغذية ومعمل المخلفات بالمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف الدورة التدريبية لتربية عيش الغراب المحاري واستخداماته كغذاء بطرق طهي مختلفة لما له من قيمة غذائية مرتفعة وبروتين جيد.

وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة انه قد شهدت الدورة اقبالا وقد اشتملت على شرح عملي ونظري عن طرق تربية الفطر بأقل الامكانيات ثم طرق تجهيز وجبات اقتصادية علاوة علي انه خالي تماما من الكولسترول .

وأشار د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية باهمية التوعية باستغلال المخلفات الزراعية من قش وأحطاب وعروش وغيرها من مخلفات المزرعة الاستغلال الامثل كذلك تفعيل نتائج البحوث وتطبيقها بما يعود بالنفع علي المواطن والبيئة.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف ان تربية المشروم يعتبر مشروع مثالي حيث ان سعر الكيلو الطازج لا يتعدي 50 جنيه ويتميز بقيمة غذائية عالية ويمكن تربيته علي مخلفات المزرعة في مساحات صغيرة او علي ارفف باقل كميه ماء وبدون اسمدة ومبيدات وأنظمة ري.

ومن ناحية أخرى قدم الدكتور عادل بكر رئيس وحدة المخلفات بالمركز الاقليمي شرحا عن استخدام المخلفات بعد بسترتها بالماء المغلي وقال ان الطن من المخلفات ينتج حوالي 200 كيلو من الفطر في فترة لا تجاوز الشهرين وبكمية مياه قليلة جدا وبدون استخدام اي اسمدة او مبيدات وان المخلفات الناتجة من تربية الفطر علاوة علي الاجزاء التي لا تؤكل من السوق واشباه الجذور تستخدم كغذاء للمجترات حيث ترتفع نسبة البروتين الخام من 3%الي 8%وليس هذا فحسب بل ترتفع جودة تلك المخلفات كغذاء للمجترات بما يفرزه الفطر من أنزيمات هاضمة و محللة للالياف.