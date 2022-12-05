الزراعة: الإفراج عن 84 ألف طن أعلاف بحوالي 51 مليون دولار الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار والإفراج شمل 32 ألف طن من الذرة بحوالي 11 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار.

وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2022) 960 ألف طن منهم 643 ألف طن ذرة، 317 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار.