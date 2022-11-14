الزراعة : الإفراج عن 417 ألف طن من الأعلاف منذ منتصف أكتوبر

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الإفراج عن 417 ألف طن من الأعلاف منذ منتصف أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة لتوفير الأعلاف وتدفقها بشكل مستمر وبالأخص لمنتجي الدواجن حيث كانت لهم متطلبات في هذا الصدد وبالفعل جرى التعامل فوراً والتنسيق عبر عقد تجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتم تحديد ” كوتة ” دولارية لهذا القطاع لضمان توفير المستلزمات بشكل دوري.



وأشار إلى أنه جرى الإفراج الدوري والمستمر للأعلاف من الذرة وفول الصويا وبلغت الكميات المفرج عنها منذ منتصف أكتوبر الماضي نحو 417 الف طن الأمر الذي انعكس على استقرار الأسواق مع توافر الأعلاف.

ولفت إلى أن انتظام عمليات الإفراج والاجتماعات الأسبوعية للحكومة مع اتحاد المنتجين ووزارة الزراعة بالإضافة للجنة مشكلة من وزير الزراعة والتي تضم في تكوينها كافة الجهات المعنية سواء وزارة التموين أو الرقابة ممثلة في جهاز حماية المستهلك ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وأوضح أن ذلك في إطار متابعة ومراقبة السوق وانتظام عمليات التوريد بما يضمن استقرار واستدامة تلبية إحتياجات منتجي الدواجن والأعلاف الفترة القادمة.



وشدد على أهمية تعظيم منظومة “الزراعة التعاقدية ” التي تمثل الحلقة الوثيقة بين التاجر والفلاح. والتي ستكون بوابة جيدة لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمنتجين ومصنعي الاعلاف.