الزراعة: الإفراج عن 256 ألف طن أعلاف بقيمة 105 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 مليون دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي.



وأشار بان الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بحوالي 82 مليون دولار وحوالي 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار،ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 مليون طن منهم 3 مليون طن ذرة ، 1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.



وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



