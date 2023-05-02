الزراعة: الإفراج عن 211 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ 99 مليون دولار



أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وخلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023 تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ .



وأضاف أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار.



ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) 4.2 مليون طن منها 3.1 مليون طن ذرة ، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.



وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.