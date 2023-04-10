الزراعة: الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف بحوالي 97 مليون دولار خلال 5 أيام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023 تم الإفراج عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.



وأوضح أن الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 أبريل 2023) 3.756 مليون طن منها 2.702 مليون طن ذرة ، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.850 مليار دولار.



وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة .



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.