الزراعة : الإفراج عن 196 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بقيمة 88 مليون دولار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة حول جهود الوزارة في متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال “الصياد” إنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 196 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 88 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 158 ألف طن من الذرة بحوالي 57 مليون دولار وحوالي 38 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 27 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الأربعة أسابيع الماضية 756 ألف طن منها 532 ألف طن ذرة ، 224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وبذلك يكون الإجمالي حوالي 370 مليون دولار.

وأشار إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وتواصل وزارة الزراعة التنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.