الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بحوالي 80 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 114 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 34 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الغفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 30 مارس 2023) 3.547 مليون طن منها 2.540 مليون طن ذرة ، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.

وأوضح “القصير” أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية.