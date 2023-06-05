الزراعة: الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف بحوالي 78 مليون دولار خلال 6 أيام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.

وقال القصير إن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 1 يونيو 2023) 5.4 مليون طن منها 4 ملايين طن ذرة ، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.