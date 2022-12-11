الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن من الأعلاف بقيمة 79 مليون دولار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

والإفراج عن الأعلاف شمل 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار، وفق بيان الوزارة.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه من الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر 2022) 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة ، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار